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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус и Гюлер могут попасть в заявку «Реала» на матч с «Атлетико» слухи

22 Сентября 2023 • 20:25 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.80 X 3.40 2 2.60
24.09 22:00

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер и нападающий команды Винисиус Жуниор приступили к тренировкам в общей группе.

Как утверждает Marca, в пятницу, 22 сентября, оба футболиста были замечены на тренировке «сливочных». Сообщается, что Гюлер и Винисиус провели в общей группе первую половину занятия. По данным источника, игроки могут попасть в заявку на предстоящий матч, но вряд ли появятся на поле.

Игра шестого тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Реалом» пройдет 24 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Арда Гюлер
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