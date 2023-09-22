Полузащитник «Реала» Арда Гюлер и нападающий команды Винисиус Жуниор приступили к тренировкам в общей группе.

Как утверждает Marca, в пятницу, 22 сентября, оба футболиста были замечены на тренировке «сливочных». Сообщается, что Гюлер и Винисиус провели в общей группе первую половину занятия. По данным источника, игроки могут попасть в заявку на предстоящий матч, но вряд ли появятся на поле.

Игра шестого тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Реалом» пройдет 24 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.