Хави: Сомневаюсь, что продержусь в «Барселоне» 15 лет

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о том, сколько лет он сможет занимать пост рулевого каталонского клуба.

«Смогу ли я продержаться в «Барселоне» 15 лет? В этом клубе всегда высокие требования, поэтому будет трудно это сделать. Конечно, я счастлив здесь и чувствую поддержку со стороны клуба, но у меня есть сомнения, что я проработаю тут 15 лет», — цитирует испанского специалиста Diario Sport.

Ранее стало известно, что Хави согласовал новый трудовой договор с «Барселоной». Напомним, действующий контракт тренера рассчитан до конца текущего сезона.

После пяти туров «сине-гранатовые» имеют в своей копилке 13 очков и занимают второе место в Ла Лиге, отставая от лидирующего «Реала» на два балла.