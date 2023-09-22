Хави — о восстановлении Педри: «Он отлично справляется со своей работой»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес поделился информацией о состоянии полузащитника команды Педри.

Ранее появилась информация, что каталонский клуб хочет вернуть футболиста в обойму к матчу с мадридским «Реалом», который состоится в конце октября.

«Он проходит реабилитацию. У него хорошее самочувствие, он отлично справляется со своей работой. Он уже хочет помогать команде, но пока рано об этом говорить», — приводит слова тренера Diario Sport.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в двух матчах чемпионата Испании и отметился одним забитым мячом.

Завтра, 23 сентября, «Барселона» встретится с «Сельтой» в шестом туре Ла Лиги. Начало — в 19:30 по мск.