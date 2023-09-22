Хави: Когда Араухо на поле, мы чувствуем максимальную безопасность

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился комментарием о возвращении в строй защитника команды Рональда Араухо, который пропустил больше месяца из-за травмы.

«Он очень счастлив. Ощущение, которое мы испытываем, когда он играет, — это максимальная безопасность», — передает слова Хави Diario Sport.

В текущем сезоне 24-летний Араухо принял участие в одном матче чемпионата Испании и не отметился голевыми действиями. Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.

На данный момент «сине-гранатовые» занимают второе место в Ла Лиге, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Хави Эрнандеса встретятся с «Сельтой».