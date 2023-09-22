Хави — о возможном выкупе Фелиша и Канселу: «Они помогают «Барселоне», но в футболе всё может измениться за один день»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможном выкупе контрактов Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

Напомним, Фелиш арендован «Барселоной» у «Атлетико», а Канселу — у «Манчестер Сити».

«Еще рано говорить о выкупе Фелиша. Конечно, мы в восторге от его игры. С Канселу такая же ситуация. Им здесь нравится, они нам очень помогают. Но в футбольном мире все может измениться за один день», — приводит слова Хави Diario Sport.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость обоих футболистов оценивается в 50 миллионов евро.

Следующий матч «Барселона» проведет 23 сентября. Соперником команды Хави в игре шестого тура Ла Лиги станет «Сельта».