Хави — о новом контракте: Всё готово, скоро об этом будет объявлено

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о возможном продлении трудового соглашения с командой.

«Продление контракта было согласовано и в ближайшее время об этом будет объявлено. Я не знаю, когда это произойдет, но скоро. Все готово», — цитирует Хави Diario Sport.

Ранее сообщалось, что 43-летний специалист продлит трудовой договор с «Барселоной» по схеме 1+1. Действующий контракт Хави с каталонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

После пяти туров «сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, сумев набрать 13 очков.