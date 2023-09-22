​«Сценарий Миранчука»: Ловчеву кажется, что Захарян не будет блистать в Европе

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу ситуации полузащитника Арсена Захаряна, который в летнее трансферное окно перебрался в «Реал Сосьедад».

Ловчев указал на малое количество игрового времени, которое получает Захарян. Экс-игрок «Спартака» привёл в пример Андрея Шевченко – украинец в своё время начал забивать в «Милане» сразу же.

По словам Ловчева, он не видел, чтобы Захарян в России достиг потолка.

«Чтобы приехать в чемпионат Испании и там хотя бы выходить на поле, надо в России стать лучшим в своей команде и в самой лиге», - написал Ловчев в своём телеграм-канале. Он также отметил, что последний год перед трансфером в «Реал Сосьедад» Захарян провёл плохо.

Ловчев считает, что карьера Арсена Захаряна в Европе может оказаться похожей на карьеру Алексея Миранчука.

«Пока всё идёт к тому, что Захарян в Испании будет иметь такой же сценарий, как у Алексея Миранчука в Италии. Может играть, потом может сидеть на лавке - мы видим редкие всплески, отсутствие стабильности», - написал Ловчев.