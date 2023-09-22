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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Сценарий Миранчука»: Ловчеву кажется, что Захарян не будет блистать в Европе

22 Сентября 2023 • 15:11 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Хетафе
1 1.60 X 3.70 2 7.10
24.09 15:00

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу ситуации полузащитника Арсена Захаряна, который в летнее трансферное окно перебрался в «Реал Сосьедад».

Ловчев указал на малое количество игрового времени, которое получает Захарян. Экс-игрок «Спартака» привёл в пример Андрея Шевченко – украинец в своё время начал забивать в «Милане» сразу же.

По словам Ловчева, он не видел, чтобы Захарян в России достиг потолка.

«Чтобы приехать в чемпионат Испании и там хотя бы выходить на поле, надо в России стать лучшим в своей команде и в самой лиге», - написал Ловчев в своём телеграм-канале. Он также отметил, что последний год перед трансфером в «Реал Сосьедад» Захарян провёл плохо.

Ловчев считает, что карьера Арсена Захаряна в Европе может оказаться похожей на карьеру Алексея Миранчука.

«Пока всё идёт к тому, что Захарян в Испании будет иметь такой же сценарий, как у Алексея Миранчука в Италии. Может играть, потом может сидеть на лавке - мы видим редкие всплески, отсутствие стабильности», - написал Ловчев.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Евгений Ловчев Арсен Захарян
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ХЕТАФЕ
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Комментарии (1)
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Leonardis
22 Сентября 2023 в 15:23
Зато, какие мачи будет смотреть вживую...
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