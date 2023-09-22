​Беллингем почувствовал себя плохо на тренировке «Реала»

Полузащитник Джуд Беллингем, который сразу же стал блистать в «Реале», не провёл всю пятничную тренировку команды. Об этом сообщает издание AS.

Именно Беллингем принёс «Реалу» победу над «Унионом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов – 1:0. В четверг англичанин работал без проблем, а в пятницу он почувствовал себя плохо во время первой части тренировки в спортзале. У Беллингема возникла проблема с желудком.

В воскресенье «Реал» проведёт матч Ла Лиги против «Атлетико». В стане «сливочных» с оптимизмом смотрят на ситуацию Беллингема – полузащитник должен сыграть в дерби.

В шести матчах за «Реал» Джуд Беллингем забил шесть голов и отдал один голевой пас.