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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Беллингем почувствовал себя плохо на тренировке «Реала»

22 Сентября 2023 • 14:58 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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24.09 22:00

Полузащитник Джуд Беллингем, который сразу же стал блистать в «Реале», не провёл всю пятничную тренировку команды. Об этом сообщает издание AS.

Именно Беллингем принёс «Реалу» победу над «Унионом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов – 1:0. В четверг англичанин работал без проблем, а в пятницу он почувствовал себя плохо во время первой части тренировки в спортзале. У Беллингема возникла проблема с желудком. 

В воскресенье «Реал» проведёт матч Ла Лиги против «Атлетико». В стане «сливочных» с оптимизмом смотрят на ситуацию Беллингема – полузащитник должен сыграть в дерби.

В шести матчах за «Реал» Джуд Беллингем забил шесть голов и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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pol-black
22 Сентября 2023 в 15:53
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