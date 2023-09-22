Защитник Начо Фернандес может покинуть мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, руководство «сливочных» не планирует продлевать с игроком контракт, рассчитанный до середины следующего года. Таким образом, Фернандес сменит команду летом. У защитника есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Италии. В услугах Начо заинтересованы «Наполи» и «Рома».

33-летний латераль защищает цвета «Реала» с сентября 2012 года. Его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.