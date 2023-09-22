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Годин: «Преждевременно говорить, что Фелиш преуспеет в «Барселоне» после двух матчей»

22 Сентября 2023 • 11:57 Комментировать (1)
Барселона
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Сельта
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23.09 19:30

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин не спешит верить в то, что нападающий Жоау Фелиш преуспеет в каталонской «Барселоне». Напомним, в двух первых матчах в стартовом составе «сине-гранатовых» португалец отметился тремя голами и результативной передачей.

«Я не имею ничего против Жоау, я его не знаю. Преждевременно говорить, что Фелиш преуспеет в «Барселоне» после двух матчей. В «Атлетико» он даже не смог понять, что такое раздевалка. Группа игроков всегда важнее одного человека», – цитирует Година Barca Universal.

Права на Фелиша до сих пор принадлежат мадридскому «Атлетико», ведь за «Барселону» игрок выступает в аренде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Диего Годин Жоау Фелиш
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Комментарии (1)
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pol-black
22 Сентября 2023 в 13:26
может, на стадионе матрасов раздевалка где-то в подвале расположена?
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