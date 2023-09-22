Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нацелился на топ-защитника «ПСЖ» слухи

22 Сентября 2023 • 11:29 Комментировать

Мадридский «Реал» подыскивает нового защитника, который заменит на фланге обороны Дани Карвахаля. По информации Todofichajes, в сфере интересов «королевского» клуба находится бывший игрок команды Ашраф Хакими, ныне выступающий за французский «ПСЖ».

Парижский гранд готов к переговорному процессу по трансферу Ашрафа. Чемпион Лиги 1 отпустит марокканского защитника, если за него предложат 65 миллионов евро. Хакими связан контрактом с «ПСЖ» до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции защитник поучаствовал в пяти поединках, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Ашраф Хакими
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.09.23 в 22:00
Алавес Алавес
Атлетик Б Атлетик Б
3.90 3.20 2.16
Видео
23.09.23 в 15:00
Жирона Жирона
Мальорка Мальорка
2.05 3.35 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
12:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» определился с будущим Начо слухи
11:57 · Испания. Ла Лига
Годин: «Преждевременно говорить, что Фелиш преуспеет в «Барселоне» после двух матчей» 1
11:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» нацелился на топ-защитника «ПСЖ» слухи
11:22 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» заинтересовался вингером «Вильярреала» слухи
11:09 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет усилиться звёздным игроком «Баварии» слухи
11:02 · Испания. Ла Лига
Васкес, скорее всего, начнёт в старте матч с «Атлетико» 1
10:32 · Испания. Ла Лига
Годин: «Беллингем сильно удивил меня»
10:09 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» будет требовать от «Барселоны» 80 миллионов евро за полноценный трансфер Фелиша
09:20 · Испания. Ла Лига
Известен срок нового контракта Хави с «Барселоной»
08:17 · Испания. Ла Лига
Бельерин: «Бетису» важно начать побеждать» 1
08:12 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Бавария» сразятся за топ-игрока «Челси» слухи
01:15 · Испания. Ла Лига
​Барселона – Сельта: прогноз на матч чемпионата Испании – 23 сентября 2023
21 Сентября
20:52 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг: «Барселона» осталась в моём сердце»
19:18 · Испания. Ла Лига
«Антверпен» повесил ценник на Вермирена — «Барселона» ищет более бюджетный вариант слухи
18:47 · Испания. Ла Лига
Дюков: «Захарян мог быть одним из украшений РПЛ»
Все новости
Рекомендуем