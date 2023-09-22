Мадридский «Реал» подыскивает нового защитника, который заменит на фланге обороны Дани Карвахаля. По информации Todofichajes, в сфере интересов «королевского» клуба находится бывший игрок команды Ашраф Хакими, ныне выступающий за французский «ПСЖ».

Парижский гранд готов к переговорному процессу по трансферу Ашрафа. Чемпион Лиги 1 отпустит марокканского защитника, если за него предложат 65 миллионов евро. Хакими связан контрактом с «ПСЖ» до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции защитник поучаствовал в пяти поединках, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.