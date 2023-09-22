20-летний атакующий полузащитник Йереми Пино, правами на которого владеет «Вильярреал», может перебраться в другой испанский клуб.

Согласно данным журналистов Todofichajes, в подписании игрока заинтересован мадридский «Атлетико». Сумма потенциального трансфера может составить порядка 50 миллионов евро.

Йереми выступает за «жёлтую субмарину» с августа 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пино поучаствовал в двух поединках, в которых получил одну желтую карточку.