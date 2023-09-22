Васкес, скорее всего, начнёт в старте матч с «Атлетико»

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес с большой долей вероятности начнёт дерби с «Атлетико» в стартовом составе своей команды. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Напомним, основной правый защитник «Реала» Дани Карвахаль недавно получил травму, из-за которой пропустил матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против берлинского «Униона». Степень серьёзности травмы испанца пока неизвестна.

Васкес провёл в основе матч против «Униона», где помог своей команде одержать минимальную победу со счётом 1:0. Напомним, в испанской Ла Лиге «Реал» набрал максимум очков в первых пяти турах.