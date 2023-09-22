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Чемпионат Испании. Ла Лига

Годин: «Беллингем сильно удивил меня»

22 Сентября 2023 • 10:32 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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24.09 22:00

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин оценил дебютный отрезок полузащитника Джуда Беллингема за мадридский «Реал». Напомним, в первых 6 матчах за «королевский клуб» во всех турнирах 20-летний англичанин отметился 6 голами и результативной передачей.

«Беллингем сильно удивил меня. Он отлично влился в состав и уже забил много голов. Джуд действительно поразил меня своей игрой», – цитирует уругвайца издание Cadena Ser.

Беллингем минувшим летом перебрался в мадридский «Реал» из дортмундской «Боруссии». «Королевский клуб» заплатил за одного из самых перспективных полузащитников планеты 103 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Диего Годин Джуд Беллингем
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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