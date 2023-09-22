«Атлетико» будет требовать от «Барселоны» 80 миллионов евро за полноценный трансфер Фелиша

Мадридский «Атлетико» озвучил «Барселоне» сумму, за которую будет готов расстаться с нападающим Жоау Фелишем на постоянной основе. По информации от Mundo Deportivo, «матрасники» будут требовать за португальца 80 миллионов евро компенсации.

Напомним, Фелиш перебрался в «Барселону» в последний день летнего трансферного окна на правах аренды без возможности выкупа. Другого рода сделку «сине-гранатовые» не смогли себе позволить из-за финансовых проблем.

Фелиш успел провести за «Барселону» три матча во всех турнирах. В двух из них он выходил на поле в стартовом составе и отметился тремя голами и результативной передачей.