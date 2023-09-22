Известен срок нового контракта Хави с «Барселоной»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес согласовал новое трудовое соглашение с каталонским грандом, об этом рапортуют журналисты ESPN. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года.

Как сообщает источник, новый договор 43-летнего специалиста с «сине-гранатовыми» будет заключен по схеме «1+1».

Напомним, что пост главного тренера «Барселоны» Эрнандес занял в 2021 году, сменив у руля команды нидерландского специалиста Рональда Кумана. В минувшем сезоне «сине-гранатовые» под руководством Хави выиграли чемпионский титул в Ла Лиге.