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Чемпионат Испании. Ла Лига

Известен срок нового контракта Хави с «Барселоной»

22 Сентября 2023 • 09:20 Комментировать

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес согласовал новое трудовое соглашение с каталонским грандом, об этом рапортуют журналисты ESPN. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года.

Как сообщает источник, новый договор 43-летнего специалиста с «сине-гранатовыми» будет заключен по схеме «1+1».

Напомним, что пост главного тренера «Барселоны» Эрнандес занял в 2021 году, сменив у руля команды нидерландского специалиста Рональда Кумана. В минувшем сезоне «сине-гранатовые» под руководством Хави выиграли чемпионский титул в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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