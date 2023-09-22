Бельерин: «Бетису» важно начать побеждать»

Защитник севильского «Бетиса» Эктор Бельерин высказался о результате поединка групповой стадии Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс». Испанский клуб потерпел минимальное поражение со счетом 0:1.

«После неудач в матчах с «Барселоной» и «Рейнджерс» нам нужно обязательно побеждать в следующем матче. Мы создаем что-то новое с командой, однако в данный момент важно выйти на победную серию», - передает слова Бельерина пресс-служба УЕФА.

Следующий поединок «Бетис» проведет в рамках чемпионата Испании против «Кадиса». Встреча запланирована на воскресенье, 24 сентября.