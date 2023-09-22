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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бельерин: «Бетису» важно начать побеждать»

22 Сентября 2023 • 08:17 Комментировать

Защитник севильского «Бетиса» Эктор Бельерин высказался о результате поединка групповой стадии Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс». Испанский клуб потерпел минимальное поражение со счетом 0:1.

«После неудач в матчах с «Барселоной» и «Рейнджерс» нам нужно обязательно побеждать в следующем матче. Мы создаем что-то новое с командой, однако в данный момент важно выйти на победную серию», - передает слова Бельерина пресс-служба УЕФА.

Следующий поединок «Бетис» проведет в рамках чемпионата Испании против «Кадиса». Встреча запланирована на воскресенье, 24 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Эктор Бельерин
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