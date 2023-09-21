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Чемпионат Испании. Ла Лига

Люк де Йонг: «Барселона» осталась в моём сердце»

21 Сентября 2023 • 20:52 Комментировать
Барселона
...
Сельта
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23.09 19:30

Нападающий ПСВ Люк де Йонг высказался о текущих результатах «Барселоны».

 - Я рад, что «Барселона» хорошо играет и побеждает. Я чувствую себя частью этого процесса. Я пробыл там всего год, но команда осталась в моем сердце, — передает слова де Йонга Black.

Напомним, нидерландский футболист выступал за «Барселону» в сезоне-2021/22. За это время он сыграл в 29 матчах за «сине-гранатовых», забил семь голов и записал в свой актив один ассист.

После пяти туров команда Хави Эрнандеса занимает второе место в Ла Лиге, набрав 13 очков.

23 сентября «Барселона» встретится с «Сельтой». Начало игры запланировано на 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСВ Люк Де Йонг
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