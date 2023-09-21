Стало известно, за какую сумму «Антверпен» готов отпустить своего полузащитника Артура Вермирена.

Как сообщает известный в социальной сети канал Black, бельгийский клуб может отпустить 18-летнего Вермирена в «Барселону» за 15 миллионов евро. Кроме того, по данным источника, «Антверпен» хочет получить 50% с последующей продажи хавбека.

Отмечается, что «сине-гранатовые» пока не готовы выложить такую сумму за игрока, поэтому ищут альтернативные варианты.

В текущем сезоне Вермирен принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых записал в свой актив одну голевую передачу.