Дюков: «Захарян мог быть одним из украшений РПЛ»

Глава РФС Александр Дюков высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Жаль, что Захарян уехал. Потому что он сильный и перспективный игрок. Было бы здорово, если бы он развивался здесь и мог быть одним из украшений чемпионата», — передает слова Дюкова «Чемпионат».

В составе «Реал Сосьедада» 20-летний Захарян сыграл в трех матчах чемпионата России и не отметился голевыми действиями.

Следующий матч подопечные Иманоля Альгуасиля проведут 24 сентября против «Хетафе». Стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по московскому времени.