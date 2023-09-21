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«Барселона» провела переговоры с «Антверпеном» по возможному трансферу Вермирена слухи

21 Сентября 2023 • 18:39 Комментировать
Барселона
...
Сельта
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23.09 19:30

Полузащитник бельгийского «Антверпена» Артур Вермирен может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации журналиста Габриэля Санса, представители каталонского клуба провели встречу с директорами бельгийского коллектива. Сообщается, что стороны обсуждали возможный трансфер 18-летнего хавбека, однако разговора о сумме сделки пока не было, но, если верить слухам, то «Антверпен» готов отпустить своего футболиста за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Вермирен принял участие в десяти матчах во всех турнирах и записал в свой актив одну результативную передачу. Трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.

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Барселона Антверпен Артур Вермирен трансферы футбола - зима 2024
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