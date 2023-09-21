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Чемпионат Испании. Ла Лига

Орещук: «Захарян заслуженно получает то игровое время, которое ему дают»

21 Сентября 2023 • 18:16 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Хетафе
24.09 15:00

Известный футбольный функционер Роман Орещук высказался об игровом времени полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.  

«Захарян заслуженно получает то игровое время, которое ему дают. Всему свое время, не все так просто. В любой команде нужно пройти адаптацию, привыкнуть к нагрузкам, понять, что от тебя хочет тренер», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Как считает функционер, сейчас не стоит переживать за Захаряна, ведь у него длительный контракт с «Реал Сосьедадом», он еще успеет поиграть в испанском клубе.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в трех матчах Ла Лиги и не отметился результативными действиями. Суммарно Захарян провел на поле 35 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Роман Орещук Арсен Захарян
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ХЕТАФЕ
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