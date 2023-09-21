Орещук: «Захарян заслуженно получает то игровое время, которое ему дают»

Известный футбольный функционер Роман Орещук высказался об игровом времени полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Захарян заслуженно получает то игровое время, которое ему дают. Всему свое время, не все так просто. В любой команде нужно пройти адаптацию, привыкнуть к нагрузкам, понять, что от тебя хочет тренер», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Как считает функционер, сейчас не стоит переживать за Захаряна, ведь у него длительный контракт с «Реал Сосьедадом», он еще успеет поиграть в испанском клубе.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в трех матчах Ла Лиги и не отметился результативными действиями. Суммарно Захарян провел на поле 35 минут.