Фелиш высказался о возможном переходе в «Барселону» на постоянной основе

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш ответил на вопрос о возможном переходе в каталонский клуб на постоянной основе. Напомним, португалец выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Атлетико».

Ранее появилась информация, что «Барселона» уже приняла решение по будущему Фелиша. Клуб из Каталонии готовит предложение о полноценном трансфере.

«Все зависит от текущего сезона. «Барса» может договориться с «Атлетико». Посмотрим. Я сделаю все, что смогу», — приводит слова Фелиша журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Контакт Фелиша с «Атлетико» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.