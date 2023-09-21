​«Реал» нацелился на игрока «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе находится на радаре «Реала». Как сообщает TodoFichaes, мадридский клуб уже ведёт переговорный процесс с агентом 28-летнего футболиста.

Кимпембе осознаёт, что при Милане Шкриньяре и Маркиньосе он вряд ли будет получать много игрового времени, поэтому вариант со сменой клубной прописки ему интересен.

В сезоне 2023/2024 Преснел Кимпембе на футбольное поле ещё не выходил. С конца февраля защитник восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия.

Действующий контракт Кимпембе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Преснел является воспитанником парижского клуба.