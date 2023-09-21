Лапорта: Продление контракта с Бальде — это исторический день для «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился комментарием о продлении трудового соглашения с защитником Алехандро Бальде.

«Это исторический день для «Барселоны». Алекс — это тот человек, который находится в клубе с 13 лет. Он знает, что такое «Барселона», — заявил функционер Mundo Deportivo.

Напомним, 20 сентября каталонский клуб объявил о продлении контракта с 19-летним футболистом. Новый договор Бальде с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2028 года.

В нынешней кампании игрок провел четыре матча в чемпионате Испании и не отметился голевыми действиями.

23 сентября «Барселона» встретится с «Сельтой» в рамках шестого тура Ла Лиги, начало — в 19:30 по мск.