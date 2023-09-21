Алехандро Бальде признался, что всегда мечтал играть за «Барселону»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде прокомментировал подписание нового трудового договора с командой.

«Я уже много лет нахожусь здесь. Я всегда мечтал играть за «Барселону». Спасибо тренеру за доверие. Сейчас у нас великолепная команда, но мы должны продолжать прогрессировать», — цитирует Бальде Mundo Deportivo.

Ранее «Барселона» объявила о продлении трудового договора с 19-летним Бальде. Новый контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Отмечалось, что в договоре прописана сумма отступных в размере 1 млрд евро.

В текущем сезоне Бальде провел пять матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.