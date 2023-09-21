​«Атлетико» принял решение по Симеоне – известны детали

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне наверняка продолжит работать с командой. Как сообщает TodoFichaes, 53-летний аргентинский специалист уже имеет на руках предложение о новом контракте (действующий рассчитан до конца сезона).

Речь идёт о трудовом договоре, рассчитанном до конца июня 2026 года. Зарплата Симеоне останется такой же – 34 миллиона евро за сезон. То есть аргентинец сохранит статус самого высокооплачиваемого тренера в мире.

«Атлетико» рассчитывает закрыть вопрос с новым контрактом для Симеоне в октябрьскую или ноябрьскую паузу на матчи сборных.

Диего Симеоне принял «Атлетико» в конце 2011 года. Ближайший матч чемпионата Испании команда проведёт в воскресенье, 24 сентября, - против «Реала» на своём поле.