​Модрич и Кроос недовольны положением в «Реале»

Статусные полузащитники Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в «Реале». Об этом в своём материале рассказывает Relevo.

Отмечается, что Модрич и Кроос хотят, как и прежде, играть основную роль в команде. Тем не менее, руководители «Реала» призывают главного тренера Карло Анчелотти больше полагаться на молодых футболистов.

Стоит сказать, что на старте сезона 2023/2024 и Лука Модрич, и Тони Кроос провели немало времени на скамейке запасных. При этом Карло Анчелотти подчёркивал, что по-прежнему рассчитывает за хорвата и немца как на ключевых игроков.