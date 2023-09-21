Кроос выбрал клуб для завершения карьеры

Немецкий полузащитник Тони Кроос определился со своим ближайшим будущим. Как стало известно журналистам Todofichajes, 33-летний футболист планирует заверить карьеру в мадридском «Реале».

Контракт Крооса с «королевским» клубом истекает летом следующего года. Игрок может уйти из футбола по завершении соглашения или же продлить его еще на один сезон.

Напомним, что Тони защищает цвета мадридского коллектива с июля 2014 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги хавбек сыграл пять поединков и отметился одной голевой передачей.

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