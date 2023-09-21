Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приняла решение по Фелишу

21 Сентября 2023 • 12:31 Комментировать

Каталонская «Барселона» довольна игрой арендованного у «Атлетико» нападающего Жоау Фелиша. Как стало известно журналистам Todofichajes, «сине-гранатовые» готовят предложение по полноценному трансферу португальского игрока.

Согласно данным источника, руководство чемпиона Ла Лиги предложит за форварда 50 миллионов евро. Сам Фелиш готов продолжить свою карьеру на «Камп Ноу». Португалец готов заключить с каталонским клубом долгосрочный трудовой договор.

В последнем матче «Барселоны» против бельгийского «Антверпена» в Лиге чемпионов Жоау отметился двумя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
13:42 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо может сменить «Тоттенхэм» на испанский клуб
13:15 · Испания. Ла Лига
Кроос выбрал клуб для завершения карьеры
12:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» может купить аргентинца на место Погба
12:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Фелишу
12:30 · Испания. Ла Лига
Канчельскис - о Захаряне: Он пример для всех остальных российских игроков
12:24 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис выбрал себе новый клуб
11:08 · Испания. Ла Лига
Фелиш назвал причину ухода из «Атлетико»
08:07 · Испания. Ла Лига
Быстров: «Захарян провёл один удачный сезон и случайно уехал в «Реал Сосьедад» 1
02:51 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Я действительно пожертвовал деньгами ради перехода в «Барселону»
02:25 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в мире, но «Барселоне» нельзя отказать» 1
02:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти анонсировал возвращение Винисиуса
20 Сентября
23:03 · Испания. Ла Лига
Де Хеа готов присоединиться к «Бетису»
22:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «В «Реале» много элитных полузащитников – каждый из них должен играть»
22:27 · Испания. Ла Лига
Педри рассказал, чему научился у Хави и Луиса Энрике
22:01 · Испания. Ла Лига
Беллингем повторил достижение Роналду, Иско и Асенсио
Все новости
Рекомендуем