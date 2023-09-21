«Барселона» приняла решение по Фелишу

Каталонская «Барселона» довольна игрой арендованного у «Атлетико» нападающего Жоау Фелиша. Как стало известно журналистам Todofichajes, «сине-гранатовые» готовят предложение по полноценному трансферу португальского игрока.

Согласно данным источника, руководство чемпиона Ла Лиги предложит за форварда 50 миллионов евро. Сам Фелиш готов продолжить свою карьеру на «Камп Ноу». Португалец готов заключить с каталонским клубом долгосрочный трудовой договор.

В последнем матче «Барселоны» против бельгийского «Антверпена» в Лиге чемпионов Жоау отметился двумя забитыми мячами.