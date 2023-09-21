Канчельскис - о Захаряне: Он пример для всех остальных российских игроков

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике Арсене Захаряне, который в минувшее трансферное окно перебрался из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад».

Экс-игрок сборной России отметил, что Захаряну в первое время придётся побыть в статусе запасного, и ему нужно запастись терпением и хорошо проявлять себя на тренировках.

«Он в любом случае будет больше прогрессировать, чем если бы остался в РПЛ. Хорошо, что уехал. Захарян — пример для всех остальных российский игроков», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Захарян ещё не выходил в стартовом составе «Реал Сосьедада».