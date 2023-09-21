Фелиш назвал причину ухода из «Атлетико»

Португальский нападающий Жоау Фелиш, который перешел в каталонскую «Барселону» минувшим летом, рассказал о причинах своего расставания с мадридским «Атлетико».

«Если что-то идет не так, нужно менять команду. Таков футбол. Я ушел в «Барселону», поскольку у меня не получалось в Мадриде. У меня не вышло адаптироваться к идеям главного тренера. При этом я старался по максимуму», - передает слова форварда Mundo Deportivo.

«Барселона» оформила аренду 23-летнего нападающего до завершения нынешнего сезона. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фелиш принял участие в двух поединках, отметившись одним забитым мячом.