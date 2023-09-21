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Быстров: «Захарян провёл один удачный сезон и случайно уехал в «Реал Сосьедад»

21 Сентября 2023 • 08:07 Комментировать

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ, а ныне эксперт Владимир Быстров высказался о том, что полузащитник Арсен Захарян остался в запасе «Реал Сосьедада» на матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Чтобы его увидеть хотя бы с выходом на замену, ему много усилий нужно приложить. Захарян провел один удачный сезон, а потом уехал случайно в «Реал Сосьедад». Там нужно каждый день доказывать», - заявил Владимир в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Захарян пополнил ряды «Реал Сосьедада» в летнее трансферное окно, подписав контракт до лета 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Владимир Быстров Арсен Захарян
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