Фелиш: «Я действительно пожертвовал деньгами ради перехода в «Барселону»

Нападающий Жоау Фелиш рассказал о своём переходе в «Барселону» на правах аренды из мадридского «Атлетико».

23-летний игрок присоединился к каталонскому клубу в последний день трансферного окна. Как неоднократно сообщалось, португальцу пришлось согласиться на значительное сокращение зарплаты, чтобы «Барселона» смогла закрыть сделку.

«Это правда, я действительно пожертвовал значительной суммой денег, чтобы перейти сюда, – подтверждает Фелиш в интервью Mundo Deportivo. – Мне требовались перемены, я хотел оказаться в «Барселоне», – заявил форвард, отметившийся тремя голами и одной результативной передачей в трёх матчах за «сине-гранатовых».