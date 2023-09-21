Анчелотти анонсировал возвращение Винисиуса

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что рассчитывает на скорое возвращение Винисиуса Жуниора.

Бразильский вингер не играет с конца августа из-за травмы бедра. Без 23-летнего футболиста «сливочные» были вынуждены обходиться и в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против берлинского «Униона» (1:0).

По словам итальянского тренера, Винисиус должен вернуться на поле в одном из двух ближайших матчей: «Он наверняка сможет сыграть в следующую среду [против «Лас-Пальмас»]. Посмотрим, будет ли он доступен [в матче с «Атлетико»] в воскресенье. Винисиус – один из лучших в мире. Конечно, нам его не хватает», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.