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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти анонсировал возвращение Винисиуса

21 Сентября 2023 • 02:06 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
24.09 22:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что рассчитывает на скорое возвращение Винисиуса Жуниора.

Бразильский вингер не играет с конца августа из-за травмы бедра. Без 23-летнего футболиста «сливочные» были вынуждены обходиться и в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против берлинского «Униона» (1:0).

По словам итальянского тренера, Винисиус должен вернуться на поле в одном из двух ближайших матчей: «Он наверняка сможет сыграть в следующую среду [против «Лас-Пальмас»]. Посмотрим, будет ли он доступен [в матче с «Атлетико»] в воскресенье. Винисиус – один из лучших в мире. Конечно, нам его не хватает», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти Лас-Пальмас Винисиус Жуниор
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