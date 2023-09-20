Де Хеа готов присоединиться к «Бетису»

Испанский голкипер Давид де Хеа готов стать игроком «Бетиса», несколько дней тому назад мы сообщали об интересе клуба к нему, и сейчас появились свежие новости от Foot365 - источник утверждает, что соглашение достигнуто, руководство «Бетиса» уже предложило контракт, условия которого устраивают бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед».

Не так давно де Хеа отклонил предложение из Саудовской Аравии, желая еще поиграть в европейском футболе - и теперь его желание удовлетворит «Бетис».

В следующем, шестом туре испанского чемпионата Примеры «Бетис» примет в домашнем матче «Кадис».