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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри рассказал, чему научился у Хави и Луиса Энрике

20 Сентября 2023 • 22:27 Комментировать
Барселона
...
Сельта
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23.09 19:30

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о работе с Хави Эрнандесом и Луисом Энрике.

20-летний футболист выступает под руководством Хави в каталонском клубе, а с Энрике, ныне возглавляющим «ПСЖ», пересёкся в сборной Испании.

«У Хави я научился тому, чего не делал раньше, а сейчас стараюсь делать постоянно, – сканированию поля перед приёмом мяча. Что касается Энрике, то он научил меня биться на поле», – поведал в интервью Men's Health Педри.

В активе хавбека 17 забитых мячей и восемь результативных передач в 111 матчах за «Барселону». В составе сборной Испании молодой игрок провёл 18 поединков, записав на свой счёт один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Хави Эрнандес Луис Энрике Педри
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