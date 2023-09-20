Педри рассказал, чему научился у Хави и Луиса Энрике

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о работе с Хави Эрнандесом и Луисом Энрике.

20-летний футболист выступает под руководством Хави в каталонском клубе, а с Энрике, ныне возглавляющим «ПСЖ», пересёкся в сборной Испании.

«У Хави я научился тому, чего не делал раньше, а сейчас стараюсь делать постоянно, – сканированию поля перед приёмом мяча. Что касается Энрике, то он научил меня биться на поле», – поведал в интервью Men's Health Педри.

В активе хавбека 17 забитых мячей и восемь результативных передач в 111 матчах за «Барселону». В составе сборной Испании молодой игрок провёл 18 поединков, записав на свой счёт один голевой пас.