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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем повторил достижение Роналду, Иско и Асенсио

20 Сентября 2023 • 22:01 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Реал Сосьедад
окончен

Джуд Беллингем продолжает поражать ворота соперников в матчах за мадридский «Реал».

Английский полузащитник принёс «сливочным» минимальную победу в домашнем поединке первого тура групповой стадии Лиги чемпионов против берлинского «Униона». Англичанин отличился на 94-й минуте, став, таким образом, лишь четвёртым с начала 21 века игроком, забившим в дебютных матчах за «Реал» в Ла Лиге и Лиге чемпионов, отмечает Opta. Ранее это делали Криштиану Роналду (в 2009 году), Иско (2013) и Марко Асенсио (2016).

Напомним, что Джуд Беллингем отметился голом в своём дебютном матче в Ла Лиге против «Атлетика» (2:0). В общей сложности в активе хавбека шесть точных ударов в шести встречах за мадридцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Марко Асенсио Иско Джуд Беллингем
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