Педри: Я горжусь, когда меня сравнивают с Иньестой

Полузащитник «Барселоны» Педри отреагировал на сравнение с легендой каталонского клуба Андресом Иньестой.

«Я горжусь тем, что меня сравнивают с Андресом Иньестой, но я должен строить свою собственную карьеру. Я должен быть Педри», — приводит слова Педри журнал Men’s Health Espana.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в двух матчах чемпионата Испании и отметился одним забитым мячом.

Предстоящий матч «Барселоны» состоится 23 сентября против «Сельты». Начало встречи шестого тура Ла Лиги запланировано на 19:30 по московскому времени.

На данный момент «сине-гранатовые» занимают второе место в Ла Лиге, набрав 13 очков.