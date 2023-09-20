Мингеса: «Я не буду сильно праздновать, если забью «Барселоне»

Крайний защитник «Сельты» Оскар Мингеса ответил на вопрос, будет ли он праздновать гол в ворота «Барселоны».

«Я не буду сильно праздновать, если забью «Барселоне». Они дали мне все: образование, футбольные знания... Я вырос в Ла Масии, я обязан им всем, и я уважаю их», — приводит слова Мингесы Diario Sport.

24-летний игрок покинул «Барселону» летом 2022 года на правах свободного агента, и заключил четырехлетнее соглашение с «Сельтой».

В текущем сезоне Мингеса провел пять матчей в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом.

После пяти туров «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав четыре очка.

23 сентября «Сельта» будет гостить у «Барселоны». Начало игры — в 19:30 по мск.