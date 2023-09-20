Эрик Гарсия объяснил, почему решил уйти из «Барселоны»

Защитник «Жироны» Эрик Гарсия ответил на вопрос, почему решил покинуть «Барселону» минувшим летом.

«Уход из «Барселоны» в аренду дорого мне обошелся. Это был мой третий сезон там, и это было непросто. Но настало время играть и получать удовольствие от футбола. Вот почему я принял такое решение», — приводит слова Гарсии Mundo Deportivo.

22-летний защитник уже дебютировал за «Жирону» в матче пятого тура чемпионата Испании с «Гранадой» (4:2). Гарсия провел на поле 90 минут и не отметился голевыми действиями.

Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 10 миллионов евро.