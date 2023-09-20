Испанский 34-летний защитник Виктор Руис вернулся в ряды своего родного клуба – «Эспаньола». Футболист перешёл в каталонскую команду в статусе свободного агента.

Последние три года карьеры футболист провёл в клубе высшего дивизиона Испании – «Бетисе». Ранее на протяжении карьеры после выпуска из академии «Эспаньола» играл за «Наполи», «Валенсию», «Вильярреал» и «Бешикташ».

В минувшем сезоне сыграл за севильцев в 14 официальных матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает новичка «Эспаньола» в 1,2 млн евро. Напомним, что этот сезон барселонский клуб проводит в испанской Сегунде.