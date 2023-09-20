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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» продлила контракт с игроком, прописав отступные в миллиард евро официально

20 Сентября 2023 • 13:49 Комментировать

Защитник Алехандро Бальде заключил новое трудовое соглашение с каталонской «Барселоной», об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

С сегодняшнего дня контракт между 19-летним футболистом и чемпионом Испании рассчитан до конца июня 2028 года. В договоре прописана сумма отступных в размере одного миллиарда евро.

Алехандро – воспитанник академии каталонского гранда. В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата защитник принял участие в четырех поединках, в которых получил одну желтую карточку.

По итогам пяти туров Ла Лиги «сине-гранатовые» с 13 баллами занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Бальде
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