Защитник Алехандро Бальде заключил новое трудовое соглашение с каталонской «Барселоной», об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

С сегодняшнего дня контракт между 19-летним футболистом и чемпионом Испании рассчитан до конца июня 2028 года. В договоре прописана сумма отступных в размере одного миллиарда евро.

Алехандро – воспитанник академии каталонского гранда. В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата защитник принял участие в четырех поединках, в которых получил одну желтую карточку.

По итогам пяти туров Ла Лиги «сине-гранатовые» с 13 баллами занимают второе место в турнирной таблице.