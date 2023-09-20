«Послан небесами»: Хави восхищён Гюндоганом

Главный тренер «Барселоны» Хави восхищается игрой полузащитника Илкай Гюндогана, которого клуб подписал в летнее трансферное окно. Немецкий футболист перебрался в каталонскую команду в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Манчестер Сити».

«Когда мяч у Гюндо, всё становится лучше. Вот так просто. Он делает хорошо всё, абсолютно всё. Если мы играем хорошо, то это благодаря таким парням, как он. Честно говоря, его подписание было послано небесами. Это превосходный футболист», - сказал Хави журналистам.

Напомним, что в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Антверпен» со счётом 5:0.