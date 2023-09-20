Игроки «Барселоны» беспокоятся, что клуб не сможет выкупить Фелиша

В раздевалке каталонской «Барселоны» присутствует беспокойство по поводу будущего нападающего Жоау Фелиша, который выступает за команду на правах аренды из мадридского «Атлетико».

По информации от журналиста Хави Мигеля, игроки «Барселоны» беспокоятся насчёт того, что клуб не сможет выкупить португальца в будущем. Одноклубники Фелиша считают, что Жоау выступает настолько хорошо, что сумма его трансфера в конце сезона может превысить 100 миллионов евро. У «Барселоны» в условиях финансового кризиса вряд ли найдутся такие деньги.

Напомним, в последних двух матчах за «Барселону» Фелиш отметился тремя голами и результативной передачей.