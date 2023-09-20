Де Йонг высказался о контракте с «Барселоной»

Один из лидеров каталонской «Барселоны» Френки де Йонг высказался касательно возможного подписания нового трудового соглашения с «сине-гранатовыми».

«Новый контракт с «Барселоной»? Этим вопросом занимается мой агент. Меня все устраивает в этом клубе», - приводятся слова нидерландского полузащитника в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

26-летний хавбек защищает цвета каталонского коллектива с лета 2019 года. Срок действующего контракта де Йонга истекает по завершении сезона-2025/2026.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Френки сыграл пять матчей и забил один гол.