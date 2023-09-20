Френки де Йонг всегда хотел остаться в «Барселоне», он любит клуб и город

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг никогда не хотел покидать каталонскую команду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландскому хавбеку всегда нравился клуб и город, в котором он живёт с 2019 года.

Напомним, в последние годы Френки активно связывали с переходом в некоторые топ-клубы, но футболиста никогда особо не интересовали другие варианты для продолжения карьеры.

Де Йонг сейчас является самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны», но руководство надеется, что полузащитник пойдёт команде навстречу и согласится на продление контракта с сокращением зарплаты.