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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Фелиш наслаждается своим футболом»

20 Сентября 2023 • 10:30 Комментировать
Барселона
...
Сельта
23.09 19:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал игру нападающего Жоау Фелиша в матче против «Антверпена» в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, португалец оформил дубль и голевую передачу в ворота бельгийской команды.

«Фелиш наслаждается своим футболом. Такое впечатление складывается, когда за ним наблюдаешь. Я уже говорим ему об этом. Нам нужно дать ему возможность продолжать двигаться в том же духе и показать стабильность», – сказал Хави на пресс-конференции.

Фелиш недавно также отметился голом в ворота «Бетиса» в чемпионате Испании. За «Барселону» Жоау выступает на правах аренды из мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жоау Фелиш
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