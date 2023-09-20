Хави: «Фелиш наслаждается своим футболом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал игру нападающего Жоау Фелиша в матче против «Антверпена» в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, португалец оформил дубль и голевую передачу в ворота бельгийской команды.

«Фелиш наслаждается своим футболом. Такое впечатление складывается, когда за ним наблюдаешь. Я уже говорим ему об этом. Нам нужно дать ему возможность продолжать двигаться в том же духе и показать стабильность», – сказал Хави на пресс-конференции.

Фелиш недавно также отметился голом в ворота «Бетиса» в чемпионате Испании. За «Барселону» Жоау выступает на правах аренды из мадридского «Атлетико».