Хави: «Наблюдать за Канселу и Гюндоганом – одно удовольствие»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал игру защитника Жоау Канселу и хавбека Илкая Гюндогана в матче с «Антверпеном» в Лиге чемпионов.

«Канселу и Гюндоган раньше играли под руководством тренера, который ставит отличный футбол. Разумеется, я говорю о Хосепе Гвардиоле. Наблюдать за Жоау и Илкаем – одно удовольствие. Гюндоган сам прекрасно знает, что ему нужно делать. То же самое касается и Канселу», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Гюндоган отдал голевую передачу в матче с «Антверпеном». Канселу в последнем туре Ла Лиги отметился голом в ворота «Бетиса». Оба футболиста ранее выступали за «Манчестер Сити».