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Хави: «Наблюдать за Канселу и Гюндоганом – одно удовольствие»

20 Сентября 2023 • 10:24 Комментировать (1)
Барселона
...
Сельта
23.09 19:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал игру защитника Жоау Канселу и хавбека Илкая Гюндогана в матче с «Антверпеном» в Лиге чемпионов.

«Канселу и Гюндоган раньше играли под руководством тренера, который ставит отличный футбол. Разумеется, я говорю о Хосепе Гвардиоле. Наблюдать за Жоау и Илкаем – одно удовольствие. Гюндоган сам прекрасно знает, что ему нужно делать. То же самое касается и Канселу», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Гюндоган отдал голевую передачу в матче с «Антверпеном». Канселу в последнем туре Ла Лиги отметился голом в ворота «Бетиса». Оба футболиста ранее выступали за «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Илкай Гюндоган Жоау Канселу
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Комментарии (1)
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San13
20 Сентября 2023 в 11:53
Канселу мне прям вообще нравиться. Объём работы огромный. И в защите и в атаке и в опорке Френки помогает, везде успевает. Еще и успевает публику техникой порадовать)
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