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Гризманн: «Атлетико» провёл отличный матч с «Лацио», нечего опускать голову»

20 Сентября 2023 • 09:58 Комментировать
Лацио
1:1
Атлетико М
окончен

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Напомним, что «матрасники» вели в счёте на протяжении большей части встречи, однако уже в добавленное время вратарь римской команды Иван Проведель забил ответный мяч.

По мнению Гризманна, «Атлетико» провёл отличный матч и должен продолжать в том же духе.

«Вся команда обороняется, вся команда атакует. То, что было в прошлом году в Лиге чемпионов, уже забыто. Мы провели отличный матч, и нечего опускать голову», — цитирует Гризманна Marca.

Свой следующий матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» проведёт 4 октября против лидера группы E «Фейеноорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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