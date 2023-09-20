Гризманн: «Атлетико» провёл отличный матч с «Лацио», нечего опускать голову»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Напомним, что «матрасники» вели в счёте на протяжении большей части встречи, однако уже в добавленное время вратарь римской команды Иван Проведель забил ответный мяч.

По мнению Гризманна, «Атлетико» провёл отличный матч и должен продолжать в том же духе.

«Вся команда обороняется, вся команда атакует. То, что было в прошлом году в Лиге чемпионов, уже забыто. Мы провели отличный матч, и нечего опускать голову», — цитирует Гризманна Marca.

Свой следующий матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» проведёт 4 октября против лидера группы E «Фейеноорда».